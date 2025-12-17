FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hiscox-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Hiscox-Anteile an diesem Tag 10,06 GBP wert. Bei einem Hiscox-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,453 Hiscox-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (14,02 GBP), wäre das Investment nun 1 394,33 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,43 Prozent gesteigert.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at