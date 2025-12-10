Hiscox Aktie

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

Profitable Hiscox-Investition? 10.12.2025 16:05:00

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Hiscox-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.12.2022 wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hiscox-Papier letztlich bei 10,50 GBP. Bei einem Hiscox-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,528 Hiscox-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,30 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 09.12.2025 auf 13,15 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 25,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hiscox eine Börsenbewertung in Höhe von 4,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

