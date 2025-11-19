FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Hiscox-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hiscox-Papier an diesem Tag 10,86 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 9,205 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,53 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 18.11.2025 auf 13,42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,53 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Hiscox betrug jüngst 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at