FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.12.2024 wurde das Hiscox-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,72 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 932,836 Hiscox-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (13,24 GBP), wäre die Investition nun 12 350,75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,51 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at