Langfristige Anlage 25.11.2025 10:03:41

FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in IMI-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

IMI-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,63 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 85,999 IMI-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 060,53 GBP wert. Mit einer Performance von +106,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

