IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Langfristige Anlage
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient
IMI-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,63 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 85,999 IMI-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 060,53 GBP wert. Mit einer Performance von +106,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
