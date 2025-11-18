FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMI-Investment gewesen.

Das IMI-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen IMI-Anteile an diesem Tag bei 14,29 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 6,998 IMI-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 24,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,33 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 70,33 Prozent vermehrt.

IMI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at