FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr rentiert?

Das wäre der Verdienst eines frühen InterContinental Hotels Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen InterContinental Hotels Group-Anteile letztlich bei 96,70 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,034 InterContinental Hotels Group-Anteilen. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Anteile wären am 21.11.2025 100,64 GBP wert, da der Schlussstand 97,32 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,64 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 14,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at