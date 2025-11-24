FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Am Montag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,12 Prozent auf 9 550,92 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,731 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 539,72 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 539,71 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 592,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 539,72 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 645,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 9 321,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 8 262,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 2,97 Prozent auf 23,58 GBP), Sage (+ 2,49 Prozent auf 10,91 GBP), Standard Chartered (+ 2,34 Prozent auf 15,97 GBP), Frasers Group (+ 1,96 Prozent auf 7,30 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1,91 Prozent auf 99,18 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-2,36 Prozent auf 2,98 GBP), BAE Systems (-2,08 Prozent auf 16,77 GBP), Marks Spencer (-1,81 Prozent auf 3,27 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,49 Prozent auf 1,66 GBP) und Beazley (-1,33 Prozent auf 8,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 846 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 243,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at