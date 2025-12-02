Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Lohnendes Kingfisher-Investment?
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kingfisher-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Aktie betrug an diesem Tag 3,57 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,035 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kingfisher-Aktien wären am 01.12.2025 85,70 GBP wert, da der Schlussstand 3,06 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,30 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Kingfisher eine Börsenbewertung in Höhe von 5,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
