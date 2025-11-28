Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen

Beim FTSE 100 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,12 Prozent stärker bei 9 705,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,787 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 693,95 Punkten in den Handel, nach 9 693,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 716,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 693,95 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 696,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 216,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 281,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell easyJet (+ 2,12 Prozent auf 4,95 GBP), Weir Group (+ 1,75 Prozent auf 27,96 GBP), IMI (+ 1,42 Prozent auf 24,30 GBP), Fresnillo (+ 1,24 Prozent auf 26,16 GBP) und Kingfisher (+ 1,07 Prozent auf 3,10 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Whitbread (-6,40 Prozent auf 26,32 GBP), Burberry (-2,56 Prozent auf 11,44 GBP), Halma (-0,76 Prozent auf 35,43 GBP), Beazley (-0,75 Prozent auf 7,97 GBP) und Diageo (-0,69 Prozent auf 17,30 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 268 271 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 250,236 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at