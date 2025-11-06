Next Aktie

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

Next-Performance 06.11.2025 10:03:50

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Next-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Next-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Next-Papier bei 61,17 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Next-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,635 Next-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 143,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 235,01 GBP wert. Damit wäre die Investition um 135,01 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 16,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

