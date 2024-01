FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.01.2023 wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pershing Square-Anteile bei 29,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,396 Pershing Square-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,32 GBP, da sich der Wert einer Pershing Square-Aktie am 22.01.2024 auf 37,20 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 26,32 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at