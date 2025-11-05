FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rightmove von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Rightmove-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,08 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 196,928 Rightmove-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 1 315,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,68 GBP belief. Damit wäre die Investition 31,59 Prozent mehr wert.

Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at