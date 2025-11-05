Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Investment
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rightmove von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Rightmove-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,08 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 196,928 Rightmove-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 1 315,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,68 GBP belief. Damit wäre die Investition 31,59 Prozent mehr wert.
Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rightmove PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,35
|-14,19%
