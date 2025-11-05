Rightmove Aktie

WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23

Rightmove-Investment 05.11.2025 10:05:10

FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rightmove von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Rightmove-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,08 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 196,928 Rightmove-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 1 315,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,68 GBP belief. Damit wäre die Investition 31,59 Prozent mehr wert.

Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Rightmove PLC Registered Shs 6,35 -14,19% Rightmove PLC Registered Shs

