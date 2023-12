FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die RS Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,06 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RS Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 977,848 RS Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 850,47 GBP, da sich der Wert einer RS Group-Aktie am 08.12.2023 auf 8,01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58,50 Prozent.

RS Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at