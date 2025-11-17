FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RS Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RS Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die RS Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,27 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die RS Group-Aktie investiert hat, hat nun 4 397,537 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 494,28 GBP, da sich der Wert eines RS Group-Anteils am 14.11.2025 auf 5,57 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 144,94 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von RS Group belief sich jüngst auf 2,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at