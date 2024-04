FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in RS Group von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verlieren können.

Am 15.04.2023 wurden RS Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das RS Group-Papier bei 8,49 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 117,786 RS Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 836,28 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,37 Prozent eingebüßt.

Der RS Group-Wert an der Börse wurde auf 3,36 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at