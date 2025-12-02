FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Utilities-Aktien gewesen.

Am 02.12.2020 wurde die United Utilities-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,12 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 096,491 United Utilities-Aktien. Die gehaltenen United Utilities-Aktien wären am 01.12.2025 13 525,22 GBP wert, da der Schlussstand 12,34 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,25 Prozent gesteigert.

Am Markt war United Utilities jüngst 8,43 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at