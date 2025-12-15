Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Lohnende Admiral Group-Investition? 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Admiral Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,63 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,493 Admiral Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 31,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,29 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,29 Prozent.

Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 34,72 0,75% Admiral Group PLC

