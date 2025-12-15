Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lohnende Admiral Group-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,63 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,493 Admiral Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 31,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,29 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,29 Prozent.
Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
