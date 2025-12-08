Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|FTSE 100 im Fokus
|
08.12.2025 09:29:33
Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus
Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,01 Prozent fester bei 9 667,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,788 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 667,05 Punkten, nach 9 667,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 654,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 692,36 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 9 682,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 221,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 308,61 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,04 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten erreicht.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Vodafone Group (+ 2,04 Prozent auf 0,96 GBP), Prudential (+ 1,58 Prozent auf 10,95 GBP), Rolls-Royce (+ 0,92 Prozent auf 10,95 GBP), Ocado Group (+ 0,81 Prozent auf 1,86 GBP) und Smith Nephew (+ 0,79 Prozent auf 12,75 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Unilever (-3,64 Prozent auf 42,94 GBP), 3i (-1,42 Prozent auf 31,85 GBP), Frasers Group (-1,40 Prozent auf 6,69 GBP), Flutter Entertainment (-1,39 Prozent auf 155,70 GBP) und Admiral Group (-1,16 Prozent auf 30,80 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 749 144 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 240,869 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Prudential plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.11.25
|FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)