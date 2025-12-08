Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,01 Prozent fester bei 9 667,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,788 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 667,05 Punkten, nach 9 667,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 654,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 692,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 9 682,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 221,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 308,61 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,04 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Vodafone Group (+ 2,04 Prozent auf 0,96 GBP), Prudential (+ 1,58 Prozent auf 10,95 GBP), Rolls-Royce (+ 0,92 Prozent auf 10,95 GBP), Ocado Group (+ 0,81 Prozent auf 1,86 GBP) und Smith Nephew (+ 0,79 Prozent auf 12,75 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Unilever (-3,64 Prozent auf 42,94 GBP), 3i (-1,42 Prozent auf 31,85 GBP), Frasers Group (-1,40 Prozent auf 6,69 GBP), Flutter Entertainment (-1,39 Prozent auf 155,70 GBP) und Admiral Group (-1,16 Prozent auf 30,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 749 144 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 240,869 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at