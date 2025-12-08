FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Admiral Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,79 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Admiral Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 505,306 Admiral Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (31,16 GBP), wäre das Investment nun 15 745,33 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,45 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 9,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at