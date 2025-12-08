Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Investmentbeispiel
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,79 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Admiral Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 505,306 Admiral Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (31,16 GBP), wäre das Investment nun 15 745,33 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,45 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 9,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLCmehr Nachrichten
Analysen zu Admiral Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|35,28
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.