Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,06 Prozent tiefer bei 9 661,58 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,788 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 667,05 Punkten in den Montagshandel, nach 9 667,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 654,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 692,36 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 9 682,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 221,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 308,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 16,97 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 2,25 Prozent auf 11,02 GBP), Fresnillo (+ 1,75 Prozent auf 27,61 GBP), Schroders (+ 1,39 Prozent auf 3,95 GBP), Vodafone Group (+ 1,38 Prozent auf 0,95 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,36 Prozent auf 10,99 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Unilever (-5,04 Prozent auf 42,31 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,27 Prozent auf 1,63 GBP), Marks Spencer (-2,24 Prozent auf 3,27 GBP), Barratt Developments (-1,90 Prozent auf 3,71 GBP) und Admiral Group (-1,41 Prozent auf 30,72 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 236 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 240,869 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at