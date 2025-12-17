Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Rentables Airtel Africa-Investment?
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Airtel Africa-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,10 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 909,918 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 904,46 GBP, da sich der Wert einer Airtel Africa-Aktie am 16.12.2025 auf 3,19 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 190,45 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 11,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
