Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Investment
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Airtel Africa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Anteile betrug an diesem Tag 1,06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 94,340 Airtel Africa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Airtel Africa-Aktie auf 3,14 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 196,04 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Airtel Africa eine Börsenbewertung in Höhe von 11,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
