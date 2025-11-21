FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ashtead-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Ashtead-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Ashtead-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,434 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 436,42 GBP, da sich der Wert eines Ashtead-Papiers am 20.11.2025 auf 46,26 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 336,42 Prozent.

Alle Ashtead-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at