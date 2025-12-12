Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Profitabler Ashtead-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.12.2020 wurde das Ashtead-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 32,53 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Ashtead-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,074 Ashtead-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 50,10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 153,99 GBP wert. Damit wäre die Investition um 53,99 Prozent gestiegen.
Ashtead erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
