FTSE 100-Performance 11.12.2025 15:59:01

Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,30 Prozent auf 9 684,75 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,778 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 655,55 Punkten in den Handel, nach 9 655,53 Punkten am Vortag.

Bei 9 688,02 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9 635,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,183 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 899,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 297,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 301,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,25 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell RS Group (+ 6,14 Prozent auf 6,43 GBP), Ashtead (+ 4,10 Prozent auf 49,81 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,04 Prozent auf 0,81 GBP), Fresnillo (+ 3,03 Prozent auf 28,58 GBP) und Whitbread (+ 2,78 Prozent auf 24,00 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Ocado Group (-7,28 Prozent auf 2,18 GBP), Entain (-2,05 Prozent auf 7,44 GBP), Informa (-1,81 Prozent auf 9,13 GBP), Associated British Foods (-1,36 Prozent auf 21,01 GBP) und Centrica (-0,99 Prozent auf 1,66 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 22 707 021 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 240,897 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

