FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen

Am Freitag steigt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,28 Prozent auf 9 730,69 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,778 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 703,19 Punkten, nach 9 703,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 703,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 761,47 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,658 Prozent nach oben. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Stand von 9 911,42 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Stand von 9 283,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, stand der FTSE 100 bei 8 311,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17,80 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 4,92 Prozent auf 2,31 GBP), Fresnillo (+ 4,32 Prozent auf 29,82 GBP), Standard Chartered (+ 2,64 Prozent auf 17,62 GBP), Ashtead (+ 2,63 Prozent auf 51,42 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2,39 Prozent auf 102,90 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Whitbread (-1,37 Prozent auf 23,72 GBP), BAT (-1,21 Prozent auf 43,31 GBP), AstraZeneca (-1,15 Prozent auf 134,40 GBP), Diploma (-1,01 Prozent auf 53,95 GBP) und ConvaTec (-0,96 Prozent auf 2,27 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 12 946 560 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,886 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

