FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,95 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 167,954 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.02.2024 auf 7,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,56 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 24,76 Prozent.

Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at