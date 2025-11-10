Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Barratt Developments-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Barratt Developments-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Barratt Developments-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 5,76 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,376 Barratt Developments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,33 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 07.11.2025 auf 3,76 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 34,67 Prozent verkleinert.

Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 5,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barratt Developments PLCmehr Nachrichten