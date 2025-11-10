Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Lukrativer Barratt Developments-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Barratt Developments-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 5,76 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,376 Barratt Developments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,33 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 07.11.2025 auf 3,76 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 34,67 Prozent verkleinert.
Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 5,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
