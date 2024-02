FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Bunzl eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Bunzl-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,58 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 406,835 Bunzl-Aktien. Die gehaltenen Bunzl-Aktien wären am 05.02.2024 13 030,92 GBP wert, da der Schlussstand 32,03 GBP betrug. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 030,92 GBP entspricht einer Performance von +30,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bunzl bezifferte sich zuletzt auf 10,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at