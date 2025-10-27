FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flutter Entertainment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Flutter Entertainment-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Flutter Entertainment-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Flutter Entertainment-Papier bei 161,79 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,181 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Flutter Entertainment-Aktie auf 243,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 507,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,77 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 42,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at