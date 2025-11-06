FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Howden Joinery Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug an diesem Tag 4,95 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,202 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Anteile wären am 05.11.2025 175,96 GBP wert, da der Schlussstand 8,71 GBP betrug. Mit einer Performance von +75,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich jüngst auf 4,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at