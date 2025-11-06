Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Langfristige Performance
|
06.11.2025 10:03:50
FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug an diesem Tag 4,95 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,202 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Anteile wären am 05.11.2025 175,96 GBP wert, da der Schlussstand 8,71 GBP betrug. Mit einer Performance von +75,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich jüngst auf 4,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Howden Joinery Group PLCmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
30.10.25
|FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Howden Joinery Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Howden Joinery Group PLC
|9,05
|0,00%