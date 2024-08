FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.08.2023 wurde das IMI-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,78 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 676,590 IMI-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2024 12 117,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,91 GBP belief. Damit wäre die Investition um 21,18 Prozent gestiegen.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at