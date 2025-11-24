FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,90 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Intermediate Capital Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,964 Intermediate Capital Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 340,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20,08 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 340,63 GBP entspricht einer Performance von +240,63 Prozent.

Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 5,68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at