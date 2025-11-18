3i Aktie
18.11.2025 17:58:57
Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste
Schlussendlich fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,27 Prozent auf 9 552,30 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,769 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 675,44 Punkte an der Kurstafel, nach 9 675,43 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 675,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 9 511,73 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 9 354,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9 157,74 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 8 109,32 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,64 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Zähler.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Intermediate Capital Group (+ 4,45 Prozent auf 19,73 GBP), Imperial Brands (+ 2,41 Prozent auf 32,29 GBP), Tesco (+ 0,82 Prozent auf 4,41 GBP), Diploma (+ 0,57 Prozent auf 52,90 GBP) und Centrica (+ 0,51 Prozent auf 1,67 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-17,40 Prozent auf 1,80 GBP), Melrose Industries (-3,90 Prozent auf 6,02 GBP), Antofagasta (-3,69 Prozent auf 26,37 GBP), 3i (-3,62 Prozent auf 32,76 GBP) und ConvaTec (-3,60 Prozent auf 2,31 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 100 685 806 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 238,118 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent an der Spitze im Index.
