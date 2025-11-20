AstraZeneca Aktie

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Kursentwicklung 20.11.2025 09:30:00

Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start in Grün

Der FTSE 100 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,69 Prozent fester bei 9 572,62 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,722 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 507,40 Punkten, nach 9 507,41 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 507,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 9 578,21 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 403,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 288,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, stand der FTSE 100 bei 8 085,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,89 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Halma (+ 10,14 Prozent auf 36,48 GBP), Melrose Industries (+ 2,17 Prozent auf 6,11 GBP), Rolls-Royce (+ 2,13 Prozent auf 10,89 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,04 Prozent auf 20,96 GBP) und 3i (+ 1,92 Prozent auf 33,84 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2,88 Prozent auf 1,61 GBP), Vodafone Group (-1,92 Prozent auf 0,90 GBP), RS Group (-1,32 Prozent auf 5,59 GBP), National Grid (-1,30 Prozent auf 11,41 GBP) und Fresnillo (-1,24 Prozent auf 23,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 097 544 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,581 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

