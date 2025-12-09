Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Lukratives Kingfisher-Investment?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Anteile betrug an diesem Tag 2,59 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 385,951 Kingfisher-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (3,07 GBP), wäre die Investition nun 1 185,26 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 5,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingfisher plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kingfisher-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
25.11.25
|Kingfisher gives a pre-Budget vibe check for the UK economy (Financial Times)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Kingfisher plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kingfisher plc
|3,52
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.