FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Kingfisher-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Anteile betrug an diesem Tag 2,59 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 385,951 Kingfisher-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (3,07 GBP), wäre die Investition nun 1 185,26 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,53 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 5,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at