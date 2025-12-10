Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Index-Performance im Fokus
|
10.12.2025 12:27:32
Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge
Um 12:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent höher bei 9 660,09 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,785 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 642,01 Punkten, nach 9 642,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 9 622,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 665,53 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,072 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 787,15 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 9 225,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 280,36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 6,39 Prozent auf 2,07 GBP), Pearson (+ 4,08 Prozent auf 10,46 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,82 Prozent auf 11,31 GBP), HSBC (+ 2,04 Prozent auf 10,90 GBP) und Tesco (+ 1,73 Prozent auf 4,48 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Kingfisher (-1,71 Prozent auf 3,01 GBP), Informa (-1,51 Prozent auf 9,28 GBP), StJamess Place (-1,41 Prozent auf 13,61 GBP), Halma (-1,27 Prozent auf 35,80 GBP) und BAE Systems (-1,22 Prozent auf 17,06 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 12 097 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
