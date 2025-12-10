Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 10.12.2025 12:27:32

Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge

FTSE 100-Handel aktuell.

Um 12:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent höher bei 9 660,09 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,785 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 642,01 Punkten, nach 9 642,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 9 622,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 665,53 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,072 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 787,15 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 9 225,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 280,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 6,39 Prozent auf 2,07 GBP), Pearson (+ 4,08 Prozent auf 10,46 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,82 Prozent auf 11,31 GBP), HSBC (+ 2,04 Prozent auf 10,90 GBP) und Tesco (+ 1,73 Prozent auf 4,48 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Kingfisher (-1,71 Prozent auf 3,01 GBP), Informa (-1,51 Prozent auf 9,28 GBP), StJamess Place (-1,41 Prozent auf 13,61 GBP), Halma (-1,27 Prozent auf 35,80 GBP) und BAE Systems (-1,22 Prozent auf 17,06 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 12 097 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Halma PLCmehr Nachrichten