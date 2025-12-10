Aufschläge in London: Zum Handelsstart Gewinne im FTSE 100

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,08 Prozent stärker bei 9 650,07 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,785 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 9 642,01 Punkte an der Kurstafel, nach 9 642,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 9 622,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 652,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,176 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 787,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 225,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 280,36 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,83 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 3,06 Prozent auf 3,27 GBP), Ocado Group (+ 2,98 Prozent auf 2,01 GBP), Fresnillo (+ 1,96 Prozent auf 28,16 GBP), HSBC (+ 1,85 Prozent auf 10,88 GBP) und Pearson (+ 1,74 Prozent auf 10,22 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Kingfisher (-1,67 Prozent auf 3,01 GBP), Ashtead (-1,63 Prozent auf 47,19 GBP), Sage (-1,52 Prozent auf 10,67 GBP), SSE (-1,17 Prozent auf 21,15 GBP) und Halma (-1,16 Prozent auf 35,84 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 110 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 240,786 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at