FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ocado Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ocado Group-Papier bei 23,50 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hat, hat nun 4,255 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 2,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,86 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 9,86 GBP, was einer negativen Performance von 90,14 Prozent entspricht.

Am Markt war Ocado Group jüngst 1,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at