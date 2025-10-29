Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Frühe Anlage
|
29.10.2025 10:04:44
FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ocado Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ocado Group-Papier bei 23,50 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hat, hat nun 4,255 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 2,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,86 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 9,86 GBP, was einer negativen Performance von 90,14 Prozent entspricht.
Am Markt war Ocado Group jüngst 1,92 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25