Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Lukratives Ocado Group-Investment?
|
19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ocado Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Ocado Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,78 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,745 Ocado Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 1,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,53 GBP wert. Mit einer Performance von -73,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Ocado Group zuletzt 1,80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten
|
19.11.25
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.25
|Ocado shares sink after key customer Kroger scales back partnership (Financial Times)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Ocado Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ocado Group PLC
|2,02
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.