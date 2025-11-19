Ocado Group Aktie

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

Lukratives Ocado Group-Investment? 19.11.2025 10:05:09

FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ocado Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Ocado Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,78 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,745 Ocado Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 1,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,53 GBP wert. Mit einer Performance von -73,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Ocado Group zuletzt 1,80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

