FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RS Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in RS Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der RS Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die RS Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,267 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 289,51 GBP, da sich der Wert einer RS Group-Aktie am 12.12.2025 auf 6,54 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 189,51 Prozent vermehrt.

RS Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at