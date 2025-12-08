Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

RS Group Aktie

RS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RS Group-Anlage im Blick 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen RS Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RS Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,21 GBP. Bei einem RS Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 218,027 RS Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RS Group-Papiers auf 6,24 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 594,40 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,06 Prozent abgenommen.

RS Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,95 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten