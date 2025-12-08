FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RS Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,21 GBP. Bei einem RS Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 218,027 RS Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RS Group-Papiers auf 6,24 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 594,40 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,06 Prozent abgenommen.

RS Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,95 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

