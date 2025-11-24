SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die SSE-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,96 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in SSE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 716,098 SSE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 15 582,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 21,76 GBP belief. Damit wäre die Investition um 55,82 Prozent gestiegen.
Insgesamt war SSE zuletzt 26,14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
