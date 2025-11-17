SSE Aktie

Profitables SSE-Investment? 17.11.2025 10:03:54

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren SSE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SSE-Aktie bei 16,69 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in SSE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,916 SSE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 334,33 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 14.11.2025 auf 22,27 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33,43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 24,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

