FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Tesco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Tesco-Anteile an diesem Tag bei 2,78 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 601,488 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 081,86 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 07.11.2025 auf 4,74 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 70,82 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Tesco belief sich zuletzt auf 30,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at