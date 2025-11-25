Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Lohnender Weir Group-Einstieg?
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,44 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,356 Weir Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 27,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 565,82 GBP wert. Damit wäre die Investition 56,58 Prozent mehr wert.
Am Markt war Weir Group jüngst 7,00 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weir Group PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Weir Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|30,64
|-0,20%