FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,44 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,356 Weir Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 27,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 565,82 GBP wert. Damit wäre die Investition 56,58 Prozent mehr wert.

Am Markt war Weir Group jüngst 7,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at