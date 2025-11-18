FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2022 wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,76 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 5,632 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,96 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 157,48 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,48 Prozent angezogen.

Weir Group wurde am Markt mit 7,25 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at