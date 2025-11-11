Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Frühe Anlage
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingefahren
Weir Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 454,545 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 29,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 200,00 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,00 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 7,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
