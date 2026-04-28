LGI Homes Aktie
WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060
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28.04.2026 19:21:30
Full Transcript: LGI Homes Q1 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu LGI Homes Inc
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27.04.26
|Ausblick: LGI Homes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: LGI Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: LGI Homes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: LGI Homes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.02.26
|Erste Schätzungen: LGI Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.11.25
|Ausblick: LGI Homes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu LGI Homes Inc
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|2,08
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