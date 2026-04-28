LGI Homes Aktie

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WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060

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28.04.2026 19:21:30

Full Transcript: LGI Homes Q1 2026 Earnings Call

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